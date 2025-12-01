В Калининград не пустили партию томатов из Марокко, зараженную тремя вирусами

Сотрудники управления Россельхознадзора проводили карантинный фитосанитарный контроль плодовоовощной продукции в количестве 5 тонн на СВХ «Сириус». «В результате досмотра установлено заражение партий томатов свежих из Марокко в количестве 0,6 тонн карантинными заболеваниями — вирусом коричневой томата, вирусом мозаики пепино и вирусом пятнистого увядания томатов», — пояснила пресс-служба. Наличие заболеваний установили заключением лаборатории Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». В целях недопущения распространения карантинных заболеваний на территории России выпуск зараженной подкарантинной продукции запретили.