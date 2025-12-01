Суд вынес приговор виновным в пожаре в Новоалександровке под Омском

Напомним, возгорание произошло из-за нарушений во время проведении огневых работ на насосной станции 6 мая 2022 года. Огонь перекинулся с сухой травы на жилые дома. В результате возгорания погиб один человек. Кроме того, 37 местных жителей понесли имущественный ущерб на общую сумму более 100 миллионов рублей.