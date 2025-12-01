Суд вынес приговор виновным в пожаре в Новоалександровке под Омском

Советский райсуд Омска вынес приговор по делу о масштабном пожаре в мкрн Новоалександровка. Начальник котельного цеха ТЭЦ-4 и сотрудник подрядной фирмы признаны виновными в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека и крупный ущерб. Об этом рассказали 1 декабря в облпрокуратуре.
Напомним, возгорание произошло из-за нарушений во время проведении огневых работ на насосной станции 6 мая 2022 года. Огонь перекинулся с сухой травы на жилые дома. В результате возгорания погиб один человек. Кроме того, 37 местных жителей понесли имущественный ущерб на общую сумму более 100 миллионов рублей.
Фигурантам назначили наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 10 месяцев и 1 год 11 месяцев соответственно. С заработной платы осужденных ежемесячно будут удерживать 5% в доход государства. Также их обязали выплатить пострадавшим компенсацию ущерба и морального вреда на сумму более 18 миллионов рублей.
Приговор вынесен повторно. Ранее, в марте 2024 года, суд первой инстанции оправдал одного из фигурантов и вынес мягкий приговор второму. Прокуратура обжаловала это решение, областной суд отменил его, направив дело на новое рассмотрение.
