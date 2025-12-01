В Воронежской и Запорожской областях нашли богатые антиоксидантами водоросли

Эти замеры показали, что оба штамма водорослей синтезируют большие количества природных пигментов-каротиноидов, обладающих антиоксидантными свойствами, а также витамины А и Е и большие количества омега-6 и омега-3 жирных кислот. При этом ученые также обнаружили, что штамм MZ-Ch39 более активно вырабатывал витамин А, а вторая вариация водорослей при этом активнее вырабатывала витамин Е и на 73% превосходила в этом отношении другие водоросли, которые уже изучались в прошлом.