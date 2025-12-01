Ричмонд
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы

Гостев доложил Путину о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев доложил президенту РФ Владимиру Путину о сокращении численности осужденных в местах лишения свободы.

«Позвольте доложить кратко о деятельности службы в сегодняшних условиях. Деятельность осуществляется на фоне определенного сокращения численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики», — сказал Гостев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.