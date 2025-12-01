Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы

«Позвольте доложить кратко о деятельности службы в сегодняшних условиях. Деятельность осуществляется на фоне определенного сокращения численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Снижение численности обусловлено рядом факторов, одним из которых является гуманизация уголовной политики», — сказал Гостев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.