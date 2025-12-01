Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Александра Невского в Иркутске перекроют движение

Ограничения будут действовать со 2 по 15 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На две недели, со 2 по 15 декабря 2025, в Иркутске будет полностью перекрыто движение транспорта по части улицы Александра Невского. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ограничение будет действовать на участке между домами 46б и 46 В.

— Движение закроют с 9 утра 2 декабря и откроют только к 6 вечера 15 декабря. Причина — срочные аварийные работы: в этом месте необходимо устранить повреждения на подземных тепловых сетях, обеспечивающих отопление домов, — говорится в сообщении администрации.

Водителям придется искать объездные маршруты. Такие работы проводятся для предотвращения возможных аварий и поддержания бесперебойного теплоснабжения жилых домов зимой.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение по федеральной трассе Р-258 «Байкал» восстановлено в обе стороны. Ранее там образовалась многокилометровая пробка из-за аварий и снегопада.