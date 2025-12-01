На улице Александра Невского в Иркутске перекроют движение

На две недели, со 2 по 15 декабря 2025, в Иркутске будет полностью перекрыто движение транспорта по части улицы Александра Невского. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ограничение будет действовать на участке между домами 46б и 46 В.
— Движение закроют с 9 утра 2 декабря и откроют только к 6 вечера 15 декабря. Причина — срочные аварийные работы: в этом месте необходимо устранить повреждения на подземных тепловых сетях, обеспечивающих отопление домов, — говорится в сообщении администрации.
Водителям придется искать объездные маршруты. Такие работы проводятся для предотвращения возможных аварий и поддержания бесперебойного теплоснабжения жилых домов зимой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение по федеральной трассе Р-258 «Байкал» восстановлено в обе стороны. Ранее там образовалась многокилометровая пробка из-за аварий и снегопада.