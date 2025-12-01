Власти Нижегородской области добились сноса кафе в центре города

Согласно решению суда, компания ООО «Универсам “Нижегородский” обязана в двухмесячный срок после утверждения судебного решения освободить общественную территорию от кафе площадью 400 кв.м., признанного временной постройкой. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.