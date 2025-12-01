Ричмонд
Власти Нижегородской области добились сноса кафе в центре города

Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Источник: РИА "Новости"

Согласно решению суда, компания ООО «Универсам “Нижегородский” обязана в двухмесячный срок после утверждения судебного решения освободить общественную территорию от кафе площадью 400 кв.м., признанного временной постройкой. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Министерство выступало в качестве третьего лица в части исковых требований о сносе.

Ранее сообщалось, что Андрей Климентьев вновь выиграл спор с нижегородскими властями по кафе.