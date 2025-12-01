В Екатеринбурге заработают четыре новые платные парковки

В Екатеринбурге с 1 января 2026 года заработают четыре новые платные парковки. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.
Так, зоны платных парковок расширят по улице Бориса Ельцина — от Боевых Дружин до Челюскинцев, улице Маршала Жукова — от Антона Валека до Боевых Дружин, улице Гоголя — от Куйбышева до Малышева, и улице Фурманова — от Московской до Чапаева.
— Жители могут оставить машины на более чем пяти тысячах специально оборудованных местах на 105 локациях, — отметили в мэрии.
Парковку можно оплатить через паркомат, на сайте «Парковочное пространство Екатеринбург», в пунктах Фрисби, в приложении «Госпарковки» и другими способами. Отметим, что плата взимается только с 8:00 до 20:00.
