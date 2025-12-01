Ричмонд
Часть белорусских печатных СМИ получит поддержку из бюджета

Некоторые белорусские печатные СМИ получат деньги из бюджета в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Правительство согласовало помощь из бюджета для ряда редакций печатных СМИ в Беларуси. Соответствующее постановление Совмина (№ 685 от 28 ноября 2025-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, в перечне печатных белорусских СМИ, которые в 2026-м получат помощь из республиканского бюджета указано 21 издание. Бюджетные выплаты получат журналы: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Бярозка», «Журнал специального назначения», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «Роднае слова».

Также поддержку из бюджета в 2026-м окажут редакциям газет: «Звязда» (приложение — газета «Мясцовае самакіраванне»), «Знамя юности», «Зорька», «Літаратура і мастацтва», «Вместе!», «Народная газета», «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», «Сельская газета», «Спортивная панорама».

Постановление вступило в силу.

