Часть белорусских печатных СМИ получит поддержку из бюджета

Так, в перечне печатных белорусских СМИ, которые в 2026-м получат помощь из республиканского бюджета указано 21 издание. Бюджетные выплаты получат журналы: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Бярозка», «Журнал специального назначения», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «Роднае слова».