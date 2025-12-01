В РФ разработали метод на основе ИИ, определяющий ресурс деталей

Он пояснил, что транспортные средства каждый день испытывают нагрузки и вибрации, возникающие при движении, при этом металл постепенно теряет прочность, мелкие повреждения накапливаются, перерастают в трещины, рано или поздно конструкция ломается. «До сих пор все расчеты тут были сугубо опытными: проводили эксперименты, получали цифры и делали выводы. Такой эмпирический подход приводил к существенным ошибкам и недостаточной точности. Наш новый подход направлен на устранение этих недостатков», — сказал ученый.