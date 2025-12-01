Ричмонд
В Сочи перейдут на новые льготные проездные в общественном транспорте

В Сочи льготные проездные, полученные до 1 июня, перестанут действовать с 1 января 2026 года.

Источник: пресс-служба городской администрации

В Сочи перейдут на новые льготные проездные в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Проездные, полученные до 1 июня 2025 года, перестанут действовать с 1 января 2026 года. Чтобы получить новые документы, нужно обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ.

Право на льготный проезд имеют ветераны, пенсионеры и инвалиды, размер пенсии которых не превышает 29 282 рубля. Лицам старше 80 лет, инвалидам 1 группы и детям с инвалидностью льготные проездные предоставляют без учета размера пенсии.