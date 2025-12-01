В Сочи перейдут на новые льготные проездные в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Проездные, полученные до 1 июня 2025 года, перестанут действовать с 1 января 2026 года. Чтобы получить новые документы, нужно обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ.
Право на льготный проезд имеют ветераны, пенсионеры и инвалиды, размер пенсии которых не превышает 29 282 рубля. Лицам старше 80 лет, инвалидам 1 группы и детям с инвалидностью льготные проездные предоставляют без учета размера пенсии.