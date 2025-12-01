В омкой мэрии опровергли информацию о забастовке строителей моста у телецентра

В администрации города Омска опровергли сообщение о забастовке водителей, ремонтирующих мост имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра.
Напомним, информация об этом появилась сегодня в социальных сетях. По словам авторов поста и комментаторов, рабочих там давно не было видно, также они выразили сомнения в том, что важный объект городской инфраструктуры, закрытый на капремонт, будет сдан вовремя.
Как рассказали в мэрии, никакой забастовки нет и работы ведутся в плановом режиме.
«По данным строительного контроля, накануне на мосту работали 75 человек. Строители выполняли монтаж смотровых ходов, ремонт главных балок, подготовку подхода у опоры № 1 к устройству дорожной одежды, ремонт подферменников опоры № 1 и другие работы. Сегодня работы продолжаются в установленном графике. На объекте, на подходах к мосту, в том числе трудится бригада дорожников — завершает устройство ливневой канализации со стороны Левобережья», — сообщили в пресс-центре городской администрации.
Напомним, капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ начался в этом году. Подрядчиком является омская компания «СтройТраст».