Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омкой мэрии опровергли информацию о забастовке строителей моста у телецентра

По сообщению администрации мэрии, работы там идут по графику.

Источник: Комсомольская правда

В администрации города Омска опровергли сообщение о забастовке водителей, ремонтирующих мост имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра.

Напомним, информация об этом появилась сегодня в социальных сетях. По словам авторов поста и комментаторов, рабочих там давно не было видно, также они выразили сомнения в том, что важный объект городской инфраструктуры, закрытый на капремонт, будет сдан вовремя.

Как рассказали в мэрии, никакой забастовки нет и работы ведутся в плановом режиме.

«По данным строительного контроля, накануне на мосту работали 75 человек. Строители выполняли монтаж смотровых ходов, ремонт главных балок, подготовку подхода у опоры № 1 к устройству дорожной одежды, ремонт подферменников опоры № 1 и другие работы. Сегодня работы продолжаются в установленном графике. На объекте, на подходах к мосту, в том числе трудится бригада дорожников — завершает устройство ливневой канализации со стороны Левобережья», — сообщили в пресс-центре городской администрации.

Напомним, капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ начался в этом году. Подрядчиком является омская компания «СтройТраст».