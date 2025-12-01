Награду российского альпинизма завоевала команда из Ростова

Альпинистская команда из Ростова-на-Дону завоевала престижную национальную премию «Золотой ледоруб России». Высшая награда отечественного горовосхождения присуждена за покорение восьмитысячника Манаслу в Гималаях по новому маршруту.
Под руководством Андрея Васильева пятеро спортсменов — Сергей Кондрашкин, Наталья Белянкина, Кирилл Эйземан и Виталий Шипилов — совершили первопроход высшей категории трудности. Это достижение имеет особое значение для мирового альпинизма и принесло команде звание чемпионов России в высотном классе.
Наталья Белянкина вошла в историю как первая россиянка, участвовавшая в первопроходе на восьмитысячник, и вторая женщина в мире с таким достижением.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!