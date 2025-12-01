«Росводоканал Омск» закрыл точку сброса отходов в Старом Кировске

Специалисты компании «Росводоканал Омск» провели работы по исключению несанкционированного доступа к сетям канализации на пересечении улиц 2-й Казахстанской и Мельничной в Старом Кировске. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба компании.
В этом месте находилась точка сброса жидких бытовых отходов (ЖБО) ассенизаторскими машинами.
Ликвидация точки должна способствовать улучшению экологической обстановки в районе улицы Мельничной, где жители много раз жаловались ранее на неприятный запах.
"Сотрудники коммунального предприятия были вынуждены пойти на крайние меры и ликвидировать доступ к канализационным сетям в Старом Кировске в связи с высокой скоростью их заиливания.
С 2017 года «Водоканал» направил на реконструкцию канализационных коллекторов, расположенных на улице Мельничной, 145 млн рублей, суммарно обновив участки сетей диаметром 600 и 800 мм общей протяженностью 1300 метров", — добавили в пресс-службе предприятия.
Только в текущем году на промывку канализационных коллекторов Старого Кировска компания потратила более 32 млн рублей. А на очистку и реконструкцию канализационной насосной станции еще около 7 млн рублей.
«Снижение пропускной способности канализационных коллекторов в Старом Кировске обусловлено двумя причинами. Первая — несанкционированный сброс отходов, в том числе нефтепродуктов, жиров, масел, отходов с большим содержанием бытового мусора ассенизаторскими машинами. Вторая — отсутствие ливневой канализации и, как следствие, регулярный приток ливневых и паводковых вод в сети омского водоканала, пропускная способность которых не рассчитана на такие “перегрузки”, — сообщил заместитель генерального директора по производству Сергей Голиченко.
Альтернативная точка сброса ЖБО находится в районе станции «Пламя» в Кировском округе. Данная точка соответствует необходимым требованиям, она удалена от жилых домов. Сброс отходов здесь не доставляет людям неудобств неприятным запахом.
Компания попросила омичей сообщать в компанию о фактах сброса ЖБО в канализационные сети. Совместно с областным минприроды проходят рейды, частным предпринимателям за нарушения выставляют штрафы.
Ранее мы писали, что в Омске нелегально сливали ЖБО в люк на 6-й Станционной.