«Росводоканал Омск» закрыл точку сброса отходов в Старом Кировске

«Снижение пропускной способности канализационных коллекторов в Старом Кировске обусловлено двумя причинами. Первая — несанкционированный сброс отходов, в том числе нефтепродуктов, жиров, масел, отходов с большим содержанием бытового мусора ассенизаторскими машинами. Вторая — отсутствие ливневой канализации и, как следствие, регулярный приток ливневых и паводковых вод в сети омского водоканала, пропускная способность которых не рассчитана на такие “перегрузки”, — сообщил заместитель генерального директора по производству Сергей Голиченко.