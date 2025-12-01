В Хабаровске прошла конференция по цифровой трансформации бизнеса

Конференция «Цифровая трансформация бизнеса: технологии, производительность и новая занятость» состоялась 24 ноября в Хабаровске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.