В Хабаровске прошла конференция по цифровой трансформации бизнеса

Эксперты разобрали, как цифровизация помогает повысить производительность труда.

Конференция «Цифровая трансформация бизнеса: технологии, производительность и новая занятость» состоялась 24 ноября в Хабаровске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.

В мероприятии приняли участие более 60 представителей бизнеса и экспертного сообщества. Программа охватила ключевые аспекты цифровизации: от государственной поддержки до практических кейсов внедрения. Спикеры из регионального министерства цифрового развития рассказали о доступных мерах государственной поддержки, а представители компаний «Тензор», «Теле2», Сбербанка и VK поделились успешными практиками внедрения цифровых решений.

Особый интерес у участников вызвали выступления о кибербезопасности, кадровом электронном документообороте и CRM-системах. Эксперты подробно разобрали, как цифровые инструменты помогают оптимизировать бизнес-процессы, повысить производительность труда и снизить операционные издержки.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.