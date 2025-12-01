В Красногорском районе Удмуртии открылся медиацентр «Есть контент»

Новую медиаплощадку «Есть контент» создали в Красногорском районном Доме культуры Удмуртской Республики. Пространство открыли в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
Для работы медиацентра в районном ДК проведен косметический ремонт помещения, закуплено и установлено оборудование: профессиональные камеры, видеокамеры, два компьютера с современным программным обеспечением для монтажа и дизайна. Обустроено специальное пространство для проведения фотосессий, съемки роликов и различного контента.
«Есть контент» — это настоящий центр притяжения для юных талантов, где каждый сможет раскрыть свой творческий потенциал. Первыми учениками центра стали семь ребят разного возраста, которые будут осваивать тонкости работы с фотоаппаратом и изучать рeдактированиe изображeний.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.