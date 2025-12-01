В Новосибирске снесли корпус больницы, где лечили от COVID-19

Снесённый корпус использовался во время пандемии COVID-19 для лечения больных, а ранее в нём располагалось приёмное отделение. Историческое здание больницы было построено в 1934 году и функционировало до февраля 2025 года, при этом история медицинского учреждения насчитывает более 100 лет с момента постройки холерного барака в 1904 году. Четвёртый корпус 1936 года постройки остаётся неповреждённым, на территории продолжает работать морг, а также планируется масштабное жилищное строительство, в том числе для детей-сирот, в рамках одобренного мэрией инвестиционного проекта.