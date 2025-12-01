В Якутске прошел гастрономический фестиваль «Вкус Якутии»

Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» проходил с 25 по 30 ноября в Якутске в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Шеф-повара семи ресторанов-конкурсантов представили специальные гастрономические меню, раскрывая вкус Якутии через призму местных специалитетов. Они использовали фермерскую продукцию и дикоросы и применяли авторские кулинарные техники для создания необычных блюд и новых сочетаний вкусов. Работы оценивало жюри, в состав которого вошел специальный приглашенный гость — бренд-шеф проекта «Наше Место Камчатка», вице-президент Chefs Team Russia и международный кулинарный судья WACS Павел Васильев.
Помимо гастроужинов, гостей фестиваля ждали мастер-классы по традиционной кухне. Например, Виктория Петрова поделится секретами приготовления блюда «Обугэ aha» в ресторане «Муус Хайа». В Литературном музее им. П. А. Ойунского прошел культурно-гастрономический вечер «Вкус Хомуса: Звуки. Древность. Гастрономия». На площадке Якутского технологического техникума сервиса для студентов был организован конкурс «Блюда Якутской кухни». Шеф-повар Павел Васильев, вошедший в пятерку лучших шеф-поваров Дальнего Востока, провел мастер-класс и поделился своим опытом.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.