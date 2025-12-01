Мединский возложил цветы к памятнику Александру I

Александровский сад в Москве был основан в 1812 году, тогда он назывался Кремлевским. Спроектировал сад архитектор Осип Бове, отвечавший за восстановление города после нашествия Наполеона. Памятник в Александровском саду работы Салавата Щербакова и Игоря Воскресенского был отрыт в 2014 году. В торжественной церемонии открытия памятника участвовал президент России Владимир Путин.