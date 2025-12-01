В Новороссийске появилась новая особо охраняемая природная территория

«Охрана редких и охраняемых видов флоры и фауны на особо охраняемых природных территориях является ключевой мерой для поддержания их популяций. Создание ООПТ представляет собой наиболее результативный и доступный способ защиты уникальных видов, поскольку он позволяет обеспечить сохранение естественных для них экологических условий, в которых они формировались на протяжении длительной эволюции, а также гарантирует надежную защиту от негативных антропогенных факторов», — прокомментировал начальник отдела экологии контрольно-ревизионного управления администрации Новороссийска Александр Скорняков.