В Новороссийске появилась новая особо охраняемая природная территория

Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) местного значения появилась в границах города Новороссийска Краснодарского края. Статус ООПТ присвоили природной рекреационной зоне «Камчатское можжевеловое редколесье» в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.
На территории «Камчатского редколесья» площадью 2,6 га произрастают можжевельники, наблюдается видовое разнообразие флоры и фауны. Там обитает ряд паукообразных, таких как кругопряды, пауки-скакунчики, иксодовые клещи. Также в границах природной территории установили наличие желтопузика тракийского, внесенного в Красную книгу Краснодарского края, в этой зоне обитает исчезающий вид черепахи Никольского.
На территории Новороссийска теперь расположены семь особо охраняемых природных территорий местного значения: «Прилагунье», «Пионерская роща», «Южные пруды», «Мысхако», «Урочище восьмая щель», «Восточно-Натухаевский лес» и «Камчатское можжевеловое редколесье» общей площадью более 247 га.
«Охрана редких и охраняемых видов флоры и фауны на особо охраняемых природных территориях является ключевой мерой для поддержания их популяций. Создание ООПТ представляет собой наиболее результативный и доступный способ защиты уникальных видов, поскольку он позволяет обеспечить сохранение естественных для них экологических условий, в которых они формировались на протяжении длительной эволюции, а также гарантирует надежную защиту от негативных антропогенных факторов», — прокомментировал начальник отдела экологии контрольно-ревизионного управления администрации Новороссийска Александр Скорняков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.