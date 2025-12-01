«10 рублей за 10 минут». Названы даты и стоимость личных встреч с белорусским Дедом Морозом в поместье в Беловежской пуще

Белорусский Дед Мороз назначил даты и цену личных встреч в Беловежской пуще.
Стал известны даты проведения личных встреч белорусского Деда Мороза с посетителями его поместья в Беловежской пуще. Подробности сообщили в пресс-службе Национального парка.
В «Беловежской пуще» рассказали, что лично встретиться в Нацпарке с Дедом Морозом можно будет: 6, 13, 14, 20, 21, 24 — 30 декабря 2025-го, а также с 1 по 11 января включительно, и еще — 17 января 2026-го.
Стоимость услуги «Аудиенция с Дедом Морозом» составляет 10 рублей с одного человека за 10 минут общения. Дошкольники пообщаться с Дедом Морозом могут только в сопровождении родителя (другого совершеннолетнего). Одновременно общаться с «волшебным дедушкой» могут не более 10 человек.
При этом цена экскурсий в поместье составляет 40 рублей для взрослых и 30 рублей для детей.
А настоящим событием этого года станет прибытие в Беловежскую пущу Снегурочки — 6 декабря, когда также запланирована праздничная программа.
