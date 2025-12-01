«10 рублей за 10 минут». Названы даты и стоимость личных встреч с белорусским Дедом Морозом в поместье в Беловежской пуще

Стоимость услуги «Аудиенция с Дедом Морозом» составляет 10 рублей с одного человека за 10 минут общения. Дошкольники пообщаться с Дедом Морозом могут только в сопровождении родителя (другого совершеннолетнего). Одновременно общаться с «волшебным дедушкой» могут не более 10 человек.