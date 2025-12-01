Объездную дорогу на улице Родионова откроют в ночь на 2 декабря

Транспортный поток направят по дублеру, возведенному для расширения стройплощадки новой станции метро «Сенная». Для удобства пассажиров около домов № 1 и № 11 на улице Родионова обустроили две автобусные остановки, три пешеходных перехода и три светофора.
В мэрии уточнили, что при выезде на новую дорогу в обоих направлениях можно повернуть лишь с улицы Донецкой, а с Радужной и прилегающих к временной дороге территории — только направо. Еще организовано одностороннее движение в сторону Сенной площади по крайней правой полосе. По ней могут ездить как местные жители, так и автомобилисты, двигающиеся со стороны Фруктовой для проезда на Печерский съезд либо с разворотом на Радужную и Донецкую. На временной дороге разрешено двигаться с максимальной скоростью 40 км/ч.
Ранее выяснилось, что строительство двух станций метро в Нижнем Новгороде растянется до 2027 года.