Оставленный на смерть в лесу щенок Космо нашел семью в Челябинске

Спасенный от гибели в челябинском лесу щенок Космо наконец обрел свой дом. Малыша нашли привязанным к дереву без еды и воды, после чего за его здоровье боролись ветеринары и волонтеры. Теперь Космо уже две недели живет в новой семье, играет, набирается сил и дружит с собакой Евой, которая будто взяла его под опеку.