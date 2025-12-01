Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оставленный на смерть в лесу щенок Космо нашел семью в Челябинске

Щенок, оставленный в лесу, теперь живет дома в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Спасенный от гибели в челябинском лесу щенок Космо наконец обрел свой дом. Малыша нашли привязанным к дереву без еды и воды, после чего за его здоровье боролись ветеринары и волонтеры. Теперь Космо уже две недели живет в новой семье, играет, набирается сил и дружит с собакой Евой, которая будто взяла его под опеку.

— Этот малыш вытянул свой счастливый билет и попал в отличную семью, — рассказала волонтер и автор блога «Вирджиния Woof» Юлия Митюгова.

Юлия спасла Космо еще в августе, когда щенку требовалась медицинская помощь. Врачи помогли ему оправиться от проблем с желудочно-кишечным трактом. Осенью Космо познакомился с нынешними хозяевами на свопе для собак, а вскоре переехал к ним насовсем. Об этом сообщает pchela.news.