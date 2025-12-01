В Шуйском многопрофильном колледже Ивановской области завершили ремонт

Капитальный ремонт завершили в многопрофильном колледже города Шуи в Ивановской области по нацпроекту «Молодежь и дети». К масштабному преображению образовательного учреждения приступили в марте этого года, сообщили в правительстве региона.
Специалисты полностью отремонтировали кровлю здания учебного корпуса, заменили окна и электропроводку, привели в порядок спортивный зал и мастерские, обновили фасад. Сейчас завершаются работы по установке пожарной сигнализации. К занятиям в отремонтированном здании студенты приступят в новом году. Сейчас учебный процесс для них организован на базе Шуйского технологического колледжа.
Напомним, в 2022 году Шуйский многопрофильный колледж стал участником федерального проекта «Профессионалитет». На базе организации создан образовательно-производственный кластер по подготовке кадров квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для предприятий легкой промышленности.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.