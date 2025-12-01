Более 2500 нарушений ПДД было выявлено на дорогах в Ростовской области

Были задержаны 36 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, еще 28 человек отказались от прохождения освидетельствования. Шесть случаев имели признаки уголовного преступления по статье 264.1 УК РФ — повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.