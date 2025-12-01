Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 2500 нарушений ПДД было выявлено на дорогах в Ростовской области

В Ростовской области Госавтоинспекция провела рейды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасные выходные». Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали свыше 2500 нарушений правил дорожного движения.

Были задержаны 36 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, еще 28 человек отказались от прохождения освидетельствования. Шесть случаев имели признаки уголовного преступления по статье 264.1 УК РФ — повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Среди других распространенных нарушений — незаконная тонировка стекол, несоблюдение правил остановки и стоянки и опасные маневры: 60 водителей были пойманы при выезде на полосу встречного движения. А 101 водитель перевозил ребенка без специального удерживающего устройства.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!