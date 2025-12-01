В Новосибирске стартует зимний сезон: открыты три новых катка

В Новосибирске к зимнему сезону подготовлено более 60 ледовых площадок, включая катки и хоккейные коробки. 1 декабря состоялось открытие трех катков для массового катания: в Центральном парке, Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец». О таком событии сообщил в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев.
По словам градоначальника, на катках организован прокат коньков для удобства посетителей. Для гостей подготовлены спортивные и развлекательные мероприятия, а также обучающие мастер-классы по катанию на коньках. Помимо этого, во дворах жилых домов обустроено 40 хоккейных коробок.
С подробным расписанием работы катков и полным перечнем адресов площадок можно ознакомиться в тг-канале Максима Кудрявцева.