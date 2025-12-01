Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске стартует зимний сезон: открыты три новых катка

Всего в городе подготовлены порядка 60 ледовых площадок.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске к зимнему сезону подготовлено более 60 ледовых площадок, включая катки и хоккейные коробки. 1 декабря состоялось открытие трех катков для массового катания: в Центральном парке, Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец». О таком событии сообщил в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев.

По словам градоначальника, на катках организован прокат коньков для удобства посетителей. Для гостей подготовлены спортивные и развлекательные мероприятия, а также обучающие мастер-классы по катанию на коньках. Помимо этого, во дворах жилых домов обустроено 40 хоккейных коробок.

С подробным расписанием работы катков и полным перечнем адресов площадок можно ознакомиться в тг-канале Максима Кудрявцева.