В Прикамье восстановят исторический Гостиный двор Кунгура

Главгосэкспертиза РФ одобрила проект по сохранению Гостиного двора в Кунгуре и приспособлении его к современному использованию. Историческое здание «Круглого магазина» построили в 1865—1867 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского.