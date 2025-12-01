Ричмонд
В Прикамье восстановят исторический Гостиный двор Кунгура

Проект реконструкции одобрила Главгосэкспертиза РФ.

Источник: Министерство строительства Пермского края

Главгосэкспертиза РФ одобрила проект по сохранению Гостиного двора в Кунгуре и приспособлении его к современному использованию. Историческое здание «Круглого магазина» построили в 1865—1867 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского.

Кирпичное здание высотой в один-три этажа имеет классическую для гостиных дворов форму «каре». Его собратом является известный Гостиный двор в Санкт-Петербурге.

Проект реконструкции разработали Минстрой и УКС Пермского края. Концепция здания предполагает новое общественное пространство с торгово-ярмарочными площадками для ремесленников, а также выставочными залами и творческими мастерскими.

Согласно научно-проектной документации, площадь исторического здания составит 9,5 тыс. кв. метров. Архитектурный облик фасадов станет близким к первоначальному. Для этого эксперты провели масштабную работу по изучению архивов и исторических фотографий.

Предстоящие работы по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре включит: усиление фундамента, ремонт лестницы и восстановление кирпичной кладки. Подрядчик также проведет переустройство инженерных сетей и вентиляции, «разошьет» ранее заложенные оконные и дверные проемы.

В проекте поправок к краевому бюджету на 2024−2026 годы сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре оценили в 661 млн руб. со сроком проведения реконструкции 29 месяцев.