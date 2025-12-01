Глава Paris Photo Буржуа: фотографы-профессионалы все чаще используют смартфоны

Если «железо» — это глаз камеры, то софт — это ее мозг. Именно здесь происходит основная магия, превращающая набор данных с матрицы в шедевры. Если еще несколько лет назад главной инновацией в так называемой сфере «вычислительной фотографии» были различные модификации технологии HDR (High Dynamic Range) (при HDR-съемке смартфон во время спуска затвора делает сразу несколько снимков с разным уровнем яркости, а после склеивает их в один кадр, за счет чего светлые и темные участки сцены получают высокую детализацию. Кроме того, HDR позволяет избегать пересвеченных и, наоборот, перетемненных сцен на снимке — «Газета.Ru»), то сейчас балом правит искусственный интеллект (ИИ).