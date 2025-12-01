Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаров

В преддверии новогодних праздников специализированные ярмарки и елочные базары откроются во всех районах города.
По данным администрации Волгограда, точки по продаже новогодних деревьев начнут функционировать по мере готовности предпринимателей. Специализированные площадки находятся по следующим адресам:
Тракторозаводский район:
Ул. им. академика Бардина, 17.
Прилегающая территория рынка ООО «Рассвет» по ул. 95-й Гвардейской, 12 — 2 точки.
Прилегающая территория рынка ООО «Рассвет» по ул. Ополченской, 11а — 2 точки.
Прилегающая территория магазина «Магнит» по ул. им. Менжинского, 23а.
Ул. им. академика Богомольца, 6а (территория, прилегающая к торговому комплексу).
П. Водстрой, ул. им. Костюченко, 7.
Ул. им. Николая Отрады, 6.
Ул. им. Николая Отрады, 10 — 2 точки.
Ул. им. Николая Отрады, 26.
Ул. им. Николая Отрады, 28.
Ул. им. Кропоткина, 3.
Ул. Ополченская, 22.
Ул. Ополченская, 38.
Ул. Гроссмана, 6.
Краснооктябрьский район.
Прилегающая территория к торговому комплексу общества с ограниченной ответственностью «Север», ул. им. Маршала Еременко.
Ул. им. генерала Штеменко, 3а, рядом с магазином «Магнит».
Ул. им. генерала Штеменко, 23.
Ул. им. генерала Штеменко, 46.
Пересечение ул. им. Маршала Еременко и ул. Библиотечной, 16а.
Ул. 39-й Гвардейской (напротив жилого дома № 29).
Ул. им. Менделеева, 100.
Дзержинский район.
Пересечение ул. им. Полины Осипенко и ул. Жирновской (территория вблизи с/х ярмарки).
Ул. 51-й Гвардейской, 59б (напротив лицея № 7).
Ул. Раздольная (у магазина «Магнит»).
Пересечение ул. Краснополянской и ул. Республиканской, 1.
Пересечение ул. Восточно-Казахстанской и ул. 51-й Гвардейской, 49.
Ул. Историческая 181д,
Б-р 30-летия Победы, 70 (напротив торгово-развлекательного комплекса «Парк Хаус»).
Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (недалеко от остановки «ул. им. Хорошева» по направлению в центр города).
Ул. им. Римского-Корсакова (напротив дома № 8).
Ул. им. Константина Симонова (рядом с остановкой «33-я школа»).
Ул. им. Константина Симонова, 21.
Центральный район.
Ул. им. Ткачева, 3.
Ул. им. Ткачева, 12.
Пересечение ул. Рокоссовского и ул. Невской.
Ул. Новороссийская, 34.
Ул. Двинская, 20.
Ул. Пархоменко, 51.
Ул. Двинская, между домами № 8 и № 10.
Ул. Советская, 17 (ярмарка у здания ООО «Центральный рынок»).
Ворошиловский район.
Ул. Кузнецкая, 26 (напротив жилого дома).
Ул. Кузнецкая, 71 (напротив жилого дома).
Ул. Елецкая, 21 (возле ТОК «Парус»).
Ул. Елецкая, 1.
Ул. Ростовская, (в торце жилого дома № 1а по ул. Череповецкой).
Пересечение ул. Череповецкой и ул. Елецкой.
Ул. Профсоюзная (вблизи от места пересечения с улицей Рабоче-Крестьянской).
Советский район.
Ул. Авиаторская, 3.
Ул. Авиаторская, 5.
Пр-кт Университетский, 90.
Пр-кт Университетский, 96.
Ул. им. Малиновского, (напротив дома № 4).
Пересечение ул. Туркменской и ул. Тулака.
Ул. Туркменская, 19 — 2 точки.
Ул. им. Гвардии сержанта Шумского, 3.
П. Горьковский ул. Волгоградская, (напротив дома № 178).
Кировский район.
Ул. им. Кирова, напротив жилого дома № 92.
Ул. им. Кирова, № 102.
Пересечение ул. им. Курчатова и ул. 64-й Армии.
Ул. 64-й Армии (напротив жилого дома № 79).
ул. им. Писемского, 84.
Ул. 64-й Армии, вблизи автобусной остановки «107-я школа».
Красноармейский район.
Пр-кт им. Героев Сталинграда, 1.
Ул. Пролетарская, 45а.
Ул. 40 лет ВЛКСМ, 8.