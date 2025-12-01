Сотрудники Омского НПЗ написали «Географический диктант» вместе с семьями

«Участие в просветительской акции сотрудников ОНПЗ и членов их семей говорит о живом интересе к географии России. Для предприятия эта работа — важное направление социальной политики. Изучая уникальность нашей необъятной страны, мы осознаем необходимость бережного отношения к ее природным богатствам. Это ответственность друг перед другом и будущим поколением», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.