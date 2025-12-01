Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники Омского НПЗ написали «Географический диктант» вместе с семьями

Акция прошла на предприятии при поддержке Русского географического общества.

Источник: Комсомольская правда

Омский нефтеперерабатывающий завод вновь присоединился к международной просветительской инициативе — «Географическому диктанту-2025». Мероприятие состоялось в библиотеке, где проверить свои знания пришли не только сотрудники Омского ОНПЗ, но и их родные. Модератором площадки выступила телеведущая Татьяна Суровая.

«Примечательно, что Омский нефтеперерабатывающий завод снова организовал проведение “Географического диктанта”. Это наглядно демонстрирует, как интерес к естественным наукам объединяет представителей самых разных профессий — и гуманитариев, и инженеров. Для многих такие мероприятия становятся возможностью совершить личные географические открытия, расширить знания о природном и культурном наследии России», — отметил председатель Омского отделения Русского географического общества, исполняющий обязанности ректора Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт.

Участникам предложили тест из 40 вопросов: 10 вопросов базового уровня и 30 вопросов повышенной сложности. Тематика заданий касалась важнейших события года. Это 180-летие Русского географического общества, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути, а также историко-культурное взаимодействие России со странами БРИКС. Вопросы требовали не только знаний географических карт, но и эрудиции, внимания к историческому контексту и умения логически мыслить.

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что сотрудничество с Русским географическим обществом давно стало частью корпоративной культуры.

«Участие в просветительской акции сотрудников ОНПЗ и членов их семей говорит о живом интересе к географии России. Для предприятия эта работа — важное направление социальной политики. Изучая уникальность нашей необъятной страны, мы осознаем необходимость бережного отношения к ее природным богатствам. Это ответственность друг перед другом и будущим поколением», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что в Омской области для проведения диктанта были подготовлены 39 площадок, в том числе и в районах. Узнать свои результаты участники диктанта смогут после 21 декабря на сайте проекта.

Узнать больше по теме
Северный морской путь: арктический коридор будущего
Этот уникальный морской маршрут вдоль арктических побережий России привлекает внимание исследователей, бизнеса и политиков. Северный морской путь считается кратчайшей дорогой между Европой и Азией и постепенно превращается в глобальную транспортную артерию XXI века.
Читать дальше