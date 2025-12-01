Сотрудники Омского НПЗ написали «Географический диктант» вместе с семьями

Омский нефтеперерабатывающий завод вновь присоединился к международной просветительской инициативе — «Географическому диктанту-2025». Мероприятие состоялось в библиотеке, где проверить свои знания пришли не только сотрудники Омского ОНПЗ, но и их родные. Модератором площадки выступила телеведущая Татьяна Суровая.
«Примечательно, что Омский нефтеперерабатывающий завод снова организовал проведение “Географического диктанта”. Это наглядно демонстрирует, как интерес к естественным наукам объединяет представителей самых разных профессий — и гуманитариев, и инженеров. Для многих такие мероприятия становятся возможностью совершить личные географические открытия, расширить знания о природном и культурном наследии России», — отметил председатель Омского отделения Русского географического общества, исполняющий обязанности ректора Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт.
Участникам предложили тест из 40 вопросов: 10 вопросов базового уровня и 30 вопросов повышенной сложности. Тематика заданий касалась важнейших события года. Это 180-летие Русского географического общества, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути, а также историко-культурное взаимодействие России со странами БРИКС. Вопросы требовали не только знаний географических карт, но и эрудиции, внимания к историческому контексту и умения логически мыслить.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что сотрудничество с Русским географическим обществом давно стало частью корпоративной культуры.
«Участие в просветительской акции сотрудников ОНПЗ и членов их семей говорит о живом интересе к географии России. Для предприятия эта работа — важное направление социальной политики. Изучая уникальность нашей необъятной страны, мы осознаем необходимость бережного отношения к ее природным богатствам. Это ответственность друг перед другом и будущим поколением», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Добавим, что в Омской области для проведения диктанта были подготовлены 39 площадок, в том числе и в районах. Узнать свои результаты участники диктанта смогут после 21 декабря на сайте проекта.