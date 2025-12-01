Ричмонд
Омские власти купили электробус «Генерал» за 53 млн рублей

Новый транспорт уже прибыл в Омск.

Источник: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр города Сергей Шелест сообщил о прибытии в город нового электробуса «Генерал». Договор на его поставку омские власти ранее подписали с ООО «ПК Транспортные системы».

Как рассказал Сергей Шелест, в течение 30 дней новый электробус будут тестировать. Первыми это сделают представители завода-изготовителя, они прибудут в наш город в период с 4 по 6 декабря. Затем электробус выйдет на обкатку.

Маршрут, на который выйдет эта чудо-техника, пока не определен. Стоимость этой модели электробуса «Генерал» составляет 53 млн рублей.