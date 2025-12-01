Медведев рассказал о работе волонтеров в Курской области

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Оказывающие помощь в Курской области волонтеры работают на победу, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Все они помогают восстанавливать Курскую землю, и в конечном счете все они работают на победу», — сказал Медведев во время приема граждан.
Он рассказал, что недавно побывал на Курской земле и пообщался с местными волонтерами — участниками специальной военной операции. Медведев отметил их энергичность и одухотворенность работой, которую они ведут.
