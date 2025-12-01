Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев рассказал о появлении передвижных аптек в России

Медведев: в ряде населенных пунктов появятся передвижные аптеки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В ряде населенных пунктов РФ появятся передвижные аптеки, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

В понедельник Медведев провел прием граждан в режиме видеоконференции. Жительница небольшого поселка в Архангельской области обратилась к председателю партии с идеей передвижных аптек для людей, проживающих в удаленных населенных пунктах.

«Идея передвижных аптечных пунктов она хорошая. Она, кстати, не новая… Сейчас эта идея, как я понимаю, уже в стадии перехода к реализации и будут выбраны населенные пункты и регионы, где эти передвижные аптечные киоски, пункты эти аптечные будут опробованы», — сказал Медведев.

Он добавил, что решение по данной теме пока не было принято из-за вопроса, связанного с контролем за оборотом лекарственных средств. «Обычные лекарства, которые используют люди пенсионного возраста, они в общем и целом такого специального контроля и не требуют. Так что мы эту инициативу обязательно реализуем», — добавил Медведев.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше