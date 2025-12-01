Медведев рассказал о появлении передвижных аптек в России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В ряде населенных пунктов РФ появятся передвижные аптеки, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
В понедельник Медведев провел прием граждан в режиме видеоконференции. Жительница небольшого поселка в Архангельской области обратилась к председателю партии с идеей передвижных аптек для людей, проживающих в удаленных населенных пунктах.
«Идея передвижных аптечных пунктов она хорошая. Она, кстати, не новая… Сейчас эта идея, как я понимаю, уже в стадии перехода к реализации и будут выбраны населенные пункты и регионы, где эти передвижные аптечные киоски, пункты эти аптечные будут опробованы», — сказал Медведев.
Он добавил, что решение по данной теме пока не было принято из-за вопроса, связанного с контролем за оборотом лекарственных средств. «Обычные лекарства, которые используют люди пенсионного возраста, они в общем и целом такого специального контроля и не требуют. Так что мы эту инициативу обязательно реализуем», — добавил Медведев.