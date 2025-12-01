Ричмонд
Озеро Большое под Омском признали туристическим объектом

Решение о новом статусе озера принял Росреестр.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Управления Росреестра по Омской области признали озеро Большое в поселке Усть-Заостровка под Омском туристическим объектом. Земельный участок вблизи водоема площадью около 2,5 га будет предложен инвесторам для развития туристической инфраструктуры.

Как отметили в Росреестре, работа по определению территорий для развития туристической деятельности ведется в рамках проекта «Земля для туризма». На озеро Большое выбор пал неслучайно — возле Усть-Заостровки уже есть другие достопримечательности. В их числе — дендропарк имени П. С. Комиссарова, страусиная ферма и экоферма. Кроме того, Усть-Заостровка расположена недалеко от Омска, от центра города до села всего 35 км.

В целом Россреестр наметил 12 участков, перспективных для развития туризма на этих территориях. Их общая площадь составляет 109 га.