Озеро Большое под Омском признали туристическим объектом

Как отметили в Росреестре, работа по определению территорий для развития туристической деятельности ведется в рамках проекта «Земля для туризма». На озеро Большое выбор пал неслучайно — возле Усть-Заостровки уже есть другие достопримечательности. В их числе — дендропарк имени П. С. Комиссарова, страусиная ферма и экоферма. Кроме того, Усть-Заостровка расположена недалеко от Омска, от центра города до села всего 35 км.