Озеро Большое под Омском признали туристическим объектом

Специалисты Управления Росреестра по Омской области признали озеро Большое в поселке Усть-Заостровка под Омском туристическим объектом. Земельный участок вблизи водоема площадью около 2,5 га будет предложен инвесторам для развития туристической инфраструктуры.
Как отметили в Росреестре, работа по определению территорий для развития туристической деятельности ведется в рамках проекта «Земля для туризма». На озеро Большое выбор пал неслучайно — возле Усть-Заостровки уже есть другие достопримечательности. В их числе — дендропарк имени П. С. Комиссарова, страусиная ферма и экоферма. Кроме того, Усть-Заостровка расположена недалеко от Омска, от центра города до села всего 35 км.
В целом Россреестр наметил 12 участков, перспективных для развития туризма на этих территориях. Их общая площадь составляет 109 га.