Влюблённые стали вешать замочки на вантовом мосту в Челябинске

Это не первый мост, облюбованный влюблёнными парами. К примеру, в августе 2022 года молодожёны начали вешать замки с цепями на ограждении новой набережной реки Миасс в центре Челябинска. Но тогда в администрации города попросили не делать этого, назвав новую традицию порчей ограждения, и предупредили, что замки и цепи будут срезать.