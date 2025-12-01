Влюблённые стали вешать замочки на вантовом мосту в Челябинске

Считается, что ритуал с повешенным на мосту замочком символизирует вечную любовь и верность пары. Выбрасывая ключи от этих замочков, романтики тем самым будто запирают свою любовь и крепкие отношения на засов на долгие годы, делая свой союз был крепким и нерушимым.
Мост через реку Миасс соединяет Челябинский городской бор и Северо-Запад.
Расположен мост в живописном месте на повороте реки.
С весны до поздней осени в воде плещутся десятки уток.
В обе стороны с моста открывается вид на городские джунгли — живописно в лучах рассвета и заката.
На разных пролётах моста влюблённые оставили уже несколько десятков замочков.
Длина моста — 93,4 метра. Ширина велопешеходной части — 10 метров, опорная конструкция высотой 39,6 метра. В конце декабря прошлого года на нём включили живописную подсветку. А в этом августе ремонтники вантового моста обратились к горожанам с «объявлением для дебилов».
Напомним, проект вантового моста презентовали ещё в июле 2022 года на выставке «Иннопром». Закончить строительство планировали в сентябре 2023 года, но потом сроки серьёзно сдвинулись. В марте 2024-го работы по возведению объекта наконец начались. Первую пролётную балку моста установили 1 мая, а к концу года объект сдали в эксплуатацию.
Это не первый мост, облюбованный влюблёнными парами. К примеру, в августе 2022 года молодожёны начали вешать замки с цепями на ограждении новой набережной реки Миасс в центре Челябинска. Но тогда в администрации города попросили не делать этого, назвав новую традицию порчей ограждения, и предупредили, что замки и цепи будут срезать.
— В Челябинске есть другие места, где можно разместить подобный замок — «Сфера любви» и мостик в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина, — напомнили тогда в мэрии.