В Петербурге предупредили о возможном ухудшении работы интернета

«На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности.
Ранее жителей Ленинградской области предупредили о возможном ухудшении качества мобильной связи и интернета из-за атак БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше