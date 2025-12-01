Ричмонд
В Петербурге предупредили о возможном ухудшении работы интернета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Ухудшение качества мобильной связи и интернета возможно в Петербурге для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации.

Источник: Jonas Leupe/CC0

«На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее жителей Ленинградской области предупредили о возможном ухудшении качества мобильной связи и интернета из-за атак БПЛА.

