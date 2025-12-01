Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске введут единый тариф для пригородных электричек

Реализация запланирована на 2026 год.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Новосибирске планируют ввести единый тариф на проезд в пригородных электричках. Об этом заявил глава АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин на оперативном совещании.

Инициатива предполагает создание единой тарифной зоны для всех маршрутов пригородных поездов. Это позволит упростить систему оплаты и сделать её более понятной для пассажиров.

Подробности о стоимости и границах зоны пока не уточняются.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в новогодние праздники из Новосибирска запустят сдвоенные электрички. Удлинённые составы отправятся на западное направление 26 и 30 декабря.