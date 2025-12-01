В Новосибирске введут единый тариф для пригородных электричек

В 2026 году в Новосибирске планируют ввести единый тариф на проезд в пригородных электричках. Об этом заявил глава АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин на оперативном совещании.
Инициатива предполагает создание единой тарифной зоны для всех маршрутов пригородных поездов. Это позволит упростить систему оплаты и сделать её более понятной для пассажиров.
Подробности о стоимости и границах зоны пока не уточняются.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в новогодние праздники из Новосибирска запустят сдвоенные электрички. Удлинённые составы отправятся на западное направление 26 и 30 декабря.