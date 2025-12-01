Ричмонд
В ОмГУ переименовывают факультет

Факультет цифровых технологий и кибербезопасности ОмГУ возвращает в название слово «математика».

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года в ОмГУ им. Ф. М. Достроевского переименуют факультет цифровых технологий и кибербезопасности. В название вернут слово «математика». В пресс-службе вуза назвали событие «знаковым».

«Включение слова “математика” в название — это не просто формальность, а отражение сути работы факультета, — отметил и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт. — Цифровые технологии, кибербезопасность, искусственный интеллект — все эти направления выросли из математики и невозможны без глубокого понимания ее законов. Наше решение — это ответ на современные вызовы и запрос индустрии на специалистов с сильной аналитической базой», — привела пресс-служба ОмГУ слова ректора Ивана Кротта.

Также в вузе отметили, что новое название отражает расширение спектра образовательных программ и научных исследований. Факультет продолжит подготовку специалистов в области кибербезопасности и программной инженерии, но усилит подготовку по математическим дисциплинам. Также факультет будет развивать новые направления, связанные с анализом данных и ИИ.