В Красную книгу Самарской области добавлены рысь, корсак и еще 12 животных

Из Красной книги Самарской области исключили три животных и три растения, популяция которых восстановилась с помощью природоохранных мер. У 19 видов повышена категория редкости. Среди них: черника, брусника, малый суслик — теперь они считаются находящимися под угрозой исчезновения (1-я категория). Статус степной пищухи изменен с 1-й на 3-ю категорию.