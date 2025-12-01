Регоператор по обращению с ТКО в Башкирии обновил автопарк

Эти машины оснащены универсальным захватом и предназначены для механизированной погрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов. Они могут работать в условиях умеренного климата, при температуре от +40°C до −20°C. Мусоровозы имеют современный дизайн и улучшенную конструкцию кузова, которая предотвращает утечку жидкостей и органических веществ.