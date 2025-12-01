Ричмонд
Регоператор по обращению с ТКО в Башкирии обновил автопарк

Техника улучшит работу системы обращения с ТКО, повысит качество услуг и предотвратит стихийные свалки.

Два новых мусоровоза пополнили автопарк регионального оператора Башкирии по нацпроекту «Экологическое благополучие». Как сообщили в министерстве природопользования и экологии республики, техника улучшит работу системы обращения с ТКО, повысит качество услуг и предотвратит стихийные свалки.

Эти машины оснащены универсальным захватом и предназначены для механизированной погрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов. Они могут работать в условиях умеренного климата, при температуре от +40°C до −20°C. Мусоровозы имеют современный дизайн и улучшенную конструкцию кузова, которая предотвращает утечку жидкостей и органических веществ.

Новые машины обеспечивают бесперебойную работу системы обращения с ТКО и поддерживают чистоту даже в периоды пиковых нагрузок. Техника оснащена системой ГЛОНАСС и датчиками уровня топлива. Это позволяет специалистам отслеживать график вывоза отходов в реальном времени.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.