Регоператор по обращению с ТКО в Башкирии обновил автопарк

Два новых мусоровоза пополнили автопарк регионального оператора Башкирии по нацпроекту «Экологическое благополучие». Как сообщили в министерстве природопользования и экологии республики, техника улучшит работу системы обращения с ТКО, повысит качество услуг и предотвратит стихийные свалки.
Эти машины оснащены универсальным захватом и предназначены для механизированной погрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов. Они могут работать в условиях умеренного климата, при температуре от +40°C до −20°C. Мусоровозы имеют современный дизайн и улучшенную конструкцию кузова, которая предотвращает утечку жидкостей и органических веществ.
Новые машины обеспечивают бесперебойную работу системы обращения с ТКО и поддерживают чистоту даже в периоды пиковых нагрузок. Техника оснащена системой ГЛОНАСС и датчиками уровня топлива. Это позволяет специалистам отслеживать график вывоза отходов в реальном времени.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.