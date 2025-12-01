На КМУ в Сочи обсудили новые атомные и энергетические технологии

Ключевые научные и инженерные задачи нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» обсудили участники V Конгресса молодых ученых в Сочи. Помимо этого, на соответствующей сессии были представлены перспективные прорывные разработки, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
В ходе дискуссии рассматривались вопросы кооперации между участниками нацпроекта, крупными университетами, научными центрами и государством, а также промежуточные результаты по созданию прорывных технологий для энергетики будущего.
Модератор сессии, директор по управлению научно-техническими программами и проектами госкорпорации «Росатом» Наталья Ильина подчеркнула, что проект «Новые атомные и энергетические технологии» нацелен на обеспечение технологического суверенитета и конкурентоспособности России на мировой арене, а полученные прикладные решения могут стать драйвером развития отечественной экономики и способствовать формированию новых высокотехнологичных производств.
Научный руководитель федерального проекта по новым материалам нацпроекта, первый заместитель директора частного учреждения «Наука и инновации» («Росатом») Алексей Дуб в свою очередь рассказал о создании перспективных материалов для атомной и термоядерной энергетики. Ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Владимир Шевченко сообщил, что для достижения целей национального проекта «Росатом» должен привлечь 30 тысяч квалифицированных кадров к 2030 году, в том числе выпускников.
«От этих 30 тысяч выпускники вузов составят порядка 10%. Из этого числа МИФИ готов подготовить примерно 800−900 человек, предполагаю, что примерно по 200−250 подготовят Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Московский государственный строительный университет, 150−200 — Томский политехнический университет и так далее. Здесь у меня есть уверенность, что мы все сделаем», — сказал он.
V Конгресс молодых ученых — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, которое проходило на федеральной территории «Сириус» с 26 по 28 ноября этого года. По традиции в конгрессе участвуют лидеры отечественной науки, представители ведущих научных школ из разных регионов и организаций, а главное — талантливые молодые ученые из России и других стран.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.