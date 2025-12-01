На КМУ в Сочи обсудили новые атомные и энергетические технологии

«От этих 30 тысяч выпускники вузов составят порядка 10%. Из этого числа МИФИ готов подготовить примерно 800−900 человек, предполагаю, что примерно по 200−250 подготовят Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Московский государственный строительный университет, 150−200 — Томский политехнический университет и так далее. Здесь у меня есть уверенность, что мы все сделаем», — сказал он.