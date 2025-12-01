Ричмонд
Собянин дал старт проходке нового тоннеля Бирюлевской линии метро

На Бирюлевской линии метро дан старт проходке левого тоннеля от станции «Остров Мечты» до «Кленового бульвара». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: Reuters

«Бирюлевская линия метро: дан старт проходке левого тоннеля от станции “Остров Мечты” до “Кленового бульвара”. Тоннелепроходческому комплексу “Эсмина” предстоит пройти 1,68 км на глубине 29 м. Правый тоннель начали строить летом — его ведет комплекс “Елена”. Работы в обоих тоннелях завершим в 2026 году», — написал Собянин.

Он отметил, что на Бирюлевской линии в настоящее время возводятся три станции — «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Строительство идет по графику.

«Новая ветка пройдет от ЗИЛа до Бирюлево Восточного и Западного, где впервые появится долгожданное метро. Путь до центра города для местных жителей сократится на 30 минут. Линия улучшит транспортное сообщение районов юга столицы с населением свыше миллиона человек, снизит нагрузку на Замоскворецкую, Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую ветки, обеспечит пересадки на МЦК, БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую линии и Павелецкое направление МЖД», — подчеркнул мэр.

По словам Собянина, Бирюлевская линия станет седьмой новой линией метро, построенной в Москве с 2014 года.

