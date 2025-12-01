Собянин дал старт проходке нового тоннеля Бирюлевской линии метро

«Бирюлевская линия метро: дан старт проходке левого тоннеля от станции “Остров Мечты” до “Кленового бульвара”. Тоннелепроходческому комплексу “Эсмина” предстоит пройти 1,68 км на глубине 29 м. Правый тоннель начали строить летом — его ведет комплекс “Елена”. Работы в обоих тоннелях завершим в 2026 году», — написал Собянин.
Он отметил, что на Бирюлевской линии в настоящее время возводятся три станции — «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Строительство идет по графику.
«Новая ветка пройдет от ЗИЛа до Бирюлево Восточного и Западного, где впервые появится долгожданное метро. Путь до центра города для местных жителей сократится на 30 минут. Линия улучшит транспортное сообщение районов юга столицы с населением свыше миллиона человек, снизит нагрузку на Замоскворецкую, Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую ветки, обеспечит пересадки на МЦК, БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую линии и Павелецкое направление МЖД», — подчеркнул мэр.
По словам Собянина, Бирюлевская линия станет седьмой новой линией метро, построенной в Москве с 2014 года.