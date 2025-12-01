Собянин дал старт проходке нового тоннеля Бирюлевской линии метро

«Новая ветка пройдет от ЗИЛа до Бирюлево Восточного и Западного, где впервые появится долгожданное метро. Путь до центра города для местных жителей сократится на 30 минут. Линия улучшит транспортное сообщение районов юга столицы с населением свыше миллиона человек, снизит нагрузку на Замоскворецкую, Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую ветки, обеспечит пересадки на МЦК, БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую линии и Павелецкое направление МЖД», — подчеркнул мэр.