В городе Александрове Владимирской области открыли Дворец бракосочетания

«Впервые за многие годы у нас в регионе открылся новый Дворец бракосочетания. Это не просто здание, не просто социальная инфраструктура, здесь будут рождаться семьи. Думаю, Александровский ЗАГС займет место в ряду наиболее востребованных Дворцов бракосочетания, ведь для этого есть все условия: прекрасное здание, удачное месторасположение и очень красивый город», — подчеркнул первый заместитель губернатора области Дмитрий Лызлов.