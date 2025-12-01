В городе Александрове Владимирской области открыли Дворец бракосочетания

Открытие нового Дворца бракосочетания состоялось в городе Александрове Владимирской области. Учреждение построили в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
На площади более 400 кв. м оборудованы большой светлый зал для проведения торжественных церемоний, современные рабочие кабинеты и просторный архив, где хранятся записи актов гражданского состояния с 1926 года. При разработке проекта здания был использован рисунок юного участника конкурса на тему «Семья», изобразившего Дворец бракосочетания таким, каким мечтал его видеть.
«Впервые за многие годы у нас в регионе открылся новый Дворец бракосочетания. Это не просто здание, не просто социальная инфраструктура, здесь будут рождаться семьи. Думаю, Александровский ЗАГС займет место в ряду наиболее востребованных Дворцов бракосочетания, ведь для этого есть все условия: прекрасное здание, удачное месторасположение и очень красивый город», — подчеркнул первый заместитель губернатора области Дмитрий Лызлов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.