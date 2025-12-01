Повышена эффективность ИИ-диагностики туберкулеза

«Мы показали, что использование FABEMD позволяет не только улучшить качество классификации снимков, но и сделать модели более устойчивыми к изменениям качества данных. Это особенно важно в медицинских задачах, где наборы изображений часто ограничены, а их характеристики зависят от оборудования и условий съемки», — отметил профессор кафедры математической физики ВМК МГУ Андрей Крылов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.