Литейный завод в Нижегородской области оптимизировал производство

«Ключевыми направлениями улучшений стали сокращение времени переналадки машины литья в два раза за счет внедрения стандартизированной работы. Кроме того, для оптимизации логистики на производстве была изменена система размещения оборудования, что позволило сократить расстояние перемещений на 50 метров. Эти и другие нововведения помогли сократить время протекания процесса на 33% и на 16% увеличить выработку», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.