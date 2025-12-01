Литейный завод в Нижегородской области оптимизировал производство

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками литейного завода «РосАЛит» из города Заволжье в Нижегородской области подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, предприятию удалось повысить показатели и оптимизировать работу.
Завод «РосАЛит» специализируется на производстве алюминиевых отливок, деталей сложных форм с механической обработкой и изготовлении оснастки. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления литья с механической обработкой, на который приходится 23% выручки компании. Эксперты РЦК провели диагностику и выявили 15 «узких мест», требующих решений.
«Ключевыми направлениями улучшений стали сокращение времени переналадки машины литья в два раза за счет внедрения стандартизированной работы. Кроме того, для оптимизации логистики на производстве была изменена система размещения оборудования, что позволило сократить расстояние перемещений на 50 метров. Эти и другие нововведения помогли сократить время протекания процесса на 33% и на 16% увеличить выработку», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Помимо этого, специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 24 сотрудника предприятия, подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.