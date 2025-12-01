Объявлены победители детской премии «Новая философия воспитания»

Церемония награждения победителей IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания» состоялась в Москве в ходе торжественного открытия одноименного международного форума в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
Кандидатов на премию в основных номинациях выдвигали школьники и студенты. Лидеры ученического самоуправления со всей России вошли в состав экспертного совета, оценивавшего конкурсантов. С момента старта заявочной кампании 28 марта 2025 года было подано рекордное количество заявок — 15,6 тыс. Часть конкурсных испытаний для очного тура разработали члены детского жюри. В очном финале, который состоялся на базе гостиничного комплекса «Измайлово», встретились 60 человек.
В этом году самой массовой традиционно стала номинация «Навигатор детских открытий», на нее поступило более 8,3 тыс. заявок. Лучшей из советников директоров по воспитанию эксперты признали Инну Веселову из Приморского края. Награду ей вручил начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
«На вас лежит серьезная ответственность — для своих учеников вы олицетворяете всю большую семью советников директоров по воспитанию. Вы те, кто помогает ребятам стать командой, придумывает такие мероприятия, после которых им не хочется уходить домой. За четыре года навигаторы детства стали ребятам родными, и это очень большой результат. Здорово, что премия “Новая философия воспитания” организуется вместе с детьми. Детский экспертный совет в этом году придумывал задания для финалистов — дети тоже могут вас тестировать. И это замечательно, поскольку вся наша работа в конечном счете направлена на детей и делается ради детей», — сказал Новиков.
Лучшей в номинации «Навигатор профессиональных маршрутов» признана Полина Лаптева — советник директора по воспитанию Шахунского колледжа аграрной индустрии Шарангского муниципального округа Нижегородской области. С заслуженной победой ее поздравил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«Уже четыре года в школах работают советники директоров по воспитанию. Когда идея этого проекта зародилась, многие были настроены к ней скептически. Но сейчас мы видим, что советники — это молодые перспективные педагоги, которые создают в школах и колледжах особую атмосферу, передают ребятам важнейшие ценности любви к Родине, своей семье, уважения к учителям. Они наполняют душу детей важными качествами, которые делают человека человеком с большой буквы. Я хочу всем советникам сказать огромные слова благодарности. Вы заботитесь о самом главном — о наших детях», — сказал Кравцов.
Директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов наградил победителя в номинации «Вдохновитель команды». Им стала муниципальный координатор Щекинского района Тульской области проекта «Навигаторы детства» Анна Воронцова.
Приз зрительских симпатий носит название «Навигатор моего сердца». В этом году этого звания удостоена советник директора по воспитанию гимназии № 49 из Тюмени Юлия Караваева.
Также награды в шести специальных номинациях были вручены лучшим участникам, среди которых оказались руководители образовательных организаций, представители родительского сообщества, председатели первичных отделений Движения первых, педагоги дополнительного образования и внеурочной деятельности, учителя начальных классов и ветераны специальной военной операции, занимающиеся просветительской деятельностью.
В ходе форума Новиков и Кравцов провели встречу с советниками директоров по воспитанию, воспитателями дошкольных организаций и кураторами программы «Орлята России» из разных регионов. Они обсудили актуальные вопросы воспитательной работы, взаимодействия с родительским сообществом, а также перспективы расширения мероприятий для педагогических работников, ведущих свою деятельность в сфере воспитания. Участники форума поделились своими успешными наработками и выступили с предложениями, касающимися узнаваемости проектов для учеников и дошкольников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.