Объявлены победители детской премии «Новая философия воспитания»

«На вас лежит серьезная ответственность — для своих учеников вы олицетворяете всю большую семью советников директоров по воспитанию. Вы те, кто помогает ребятам стать командой, придумывает такие мероприятия, после которых им не хочется уходить домой. За четыре года навигаторы детства стали ребятам родными, и это очень большой результат. Здорово, что премия “Новая философия воспитания” организуется вместе с детьми. Детский экспертный совет в этом году придумывал задания для финалистов — дети тоже могут вас тестировать. И это замечательно, поскольку вся наша работа в конечном счете направлена на детей и делается ради детей», — сказал Новиков.