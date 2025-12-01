В Кишиневе состоится спектакль с участием популярного российского актера Данилы Козловского: Это элементы живого театра, авторской песни и интерактивное общение со зрителем

В Кишинёве завершается подготовка к премьере музыкального спектакля «Check-Up» с Данилой Козловским.
До премьеры музыкального спектакля «Check-Up» в постановке Саввы Савельева остаётся всего неделя. 8 и 9 декабря на сцене Театра оперы и балета состоится долгожданный показ, который уже вызвал повышенный интерес у зрителей.
По словам организаторов, значительная часть билетов была приобретена корпоративными клиентами — для сотрудников и партнёров крупных компаний. Примечательно, что среди них особенно выделяются медицинские центры. Организаторы предполагают, что внимание к постановке могло усилить и само название спектакля — «Check-Up».
Проект, в котором Данила Козловский продолжает сотрудничество с режиссёром Саввой Савельевым, представляет собой музыкально-драматическое высказывание о поисках личного баланса, доверия к себе и внутренних точек опоры. Спектакль сочетает элементы живого театра, авторской песни и интерактивных форм общения со зрителем.
В кассах театра ещё доступны последние билеты.
