Более 800 заявок прислали на национальную премию «Наш вклад» в 2025 году

Заявочная кампания пятого сезона национальной премии «Наш вклад» подошла к концу. За два месяца приема заявок — с 30 сентября по 30 ноября 2025 года — на соискание премии поступило более 800 проектов из всех регионов России от более чем 500 организаций, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Традиционно большую активность в премии демонстрируют НКО, их доля участия составляет около 60% от общего количества организаций. По 15% от числа участников составляют крупный и малый бизнес, средний бизнес — 4%, госкорпорации и госкомпании — 3%.
Следующий этап премии — верификация всех поступивших заявок и представленных в них инициатив на соответствие целям и задачам национальных проектов. Далее проекты поступят в регионы — оценку им дадут главы субъектов РФ: они должны будут подтвердить позитивный эффект от реализации инициатив и их влияние на жизнь региона. Финальным этапом станет оценка со стороны экспертного совета. Список финалистов и победителей премии сезона 2025−2026 будет объявлен весной 2026 года.
«Наш вклад» — первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижение целей и задач нацпроектов. Всем финалистам присваивается статус «Партнер национальных проектов России».
С 2025 года в России по решению Президента РФ Владимира Путина реализуются обновленные национальные проекты. Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы.