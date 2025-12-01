В аргаяшском колледже Челябинской области начали обучение операторов дронов

Операторов дронов начали готовить в Южно-Уральском агропромышленном колледже в селе Аргаяш Челябинской области. Освоить новую специальность учащиеся смогут благодаря реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в правительстве региона.
Аргаяшский колледж вошел в число 30 учебных заведений, получивших федеральное финансирование по национальному проекту. За счет этого педагоги прошли курс обучения, а в здании колледжа оборудовали кабинеты. Поступившие на специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» студенты будут использовать на занятиях дроны разных типов.
«Это зона теоретической и практической подготовки, малая и большая полетные зоны. Это отдельное помещение площадью 130−150 кв. м, которое по периметру и сверху огорожено сетью. Есть амортизирующие маты и полоса препятствий, где также оттачиваются навыки управления», — рассказал руководитель центра практической подготовки Сергей Рочев.
Для освоения новой профессии девятиклассникам необходимо сдать ОГЭ по физике, русскому языку и математике. Дальше будущие операторы дронов начнут осваивать метеорологию, программирование и аэродинамику. Срок обучения по программе составляет 3 года и 9 месяцев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.