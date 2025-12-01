Где находятся мощи Варвары Скворчихинской?

Варвара Скворчихинская — одна из самых почитаемых святых XX века, которая стала особенно известной на башкирской земле. Ее жизнь стала примером великого подвижничества, а мощи святой сегодня являются источником утешения и помощи для верующих. Чем известна блаженная Варвара и где можно помолиться ее святым останкам — в справке aif.ru.
Чем известна святая Варвара?
Варвара Васильевна Архангельская родилась 20 ноября 1890 года в селе Карауловка Уфимской губернии в религиозной семье. Рано осиротев, она воспитывалась бабушкой-просфорницей. Училась святая Варвара в Уфимском епархиальном женском училище, а после его окончания стала домашней учительницей и посвятила себя воспитанию детей в школах деревень и сел.
В период гонений святая не скрывала своей веры. Она беседовала с людьми и активно раздавала духовную литературу. В 1928 году, после прямого запрета говорить с учениками о Боге, Варвара, не желая участвовать в пропаганде неверия, оставила преподавание в школе и стала юродивой.
Около 35 лет Скворчихинская провела в затворе, жила сначала в заброшенной, ветхой овчарне, а позже в полуразрушенном сарае в крайней нищете. Несмотря на суровые условия, святая не отошла от Церкви: ее навещали священники, а основным смыслом жизни святой, по преданию, стала непрестанная молитва. За это Бог наделил святую Варвару великими духовными дарами — прозорливости и исцелений. Сотни верующих приходили к месту ее жительства, чтобы через закрытую дверь получить совет, утешение и помощь в скорбях и болезнях.
Где находятся святые останки Варвары Скворчихинской?
Почитание святой Варвары не ослабевало и после ее смерти — она скончалась 14 февраля 1966 года. В 2000 году Святейшим Патриархом Алексием II мощи святой были благословлены и обретены, а в 2001 году подвижницу прославили в лике святых Уфимской епархии.
Мощи блаженной Варвары сегодня находятся в месте ее служения. В 2016 году они были перенесены в село Скворчиха и являются основной святыней строящегося в республике Башкортостан Свято-Варваринского женского монастыря. Рядом с монастырем также находится родник, который выкопала сама блаженная Варвара, — он почитается как целебный, а вода из него — святой.
К Варваре Скворчихинской обращаются при болезнях, включая тяжелые недуги, о даровании детей и о благополучном родительстве, об укреплении в вере и помощи в духовных подвигах. Учителя и учащиеся просят у святой помощи в учебе и преподавании, а люди, имеющие свои дома и квартиры, обращаются в решении жилищных проблем.