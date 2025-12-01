Где находятся мощи Варвары Скворчихинской?

Около 35 лет Скворчихинская провела в затворе, жила сначала в заброшенной, ветхой овчарне, а позже в полуразрушенном сарае в крайней нищете. Несмотря на суровые условия, святая не отошла от Церкви: ее навещали священники, а основным смыслом жизни святой, по преданию, стала непрестанная молитва. За это Бог наделил святую Варвару великими духовными дарами — прозорливости и исцелений. Сотни верующих приходили к месту ее жительства, чтобы через закрытую дверь получить совет, утешение и помощь в скорбях и болезнях.