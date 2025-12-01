Стало известно, сколько потратят на новогоднее оформление улиц в Астане

В пресс-службе акимата Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что для оформления улиц города к Новому году районные акиматы выделили порядка 365 млн тенге, которые распределят следующим образом:
- районы Байқоңыр, Сарайшық, Сарыарка, Алматы — по 50 млн тенге;
- район Есиль — 90 млн тенге;
- район Нура — 75 млн тенге.
Отмечается, что к Новому году в столице ожидается установка множества бесплатных для жителей и гостей города зимних развлечений: ледовые катки, горки, уютные МАФы, фотозоны и другие активности. В районах будут установлены елки, находящиеся на балансе акимата.
«Для новогоднего оформления улиц планируется использовать часть гирлянд, инсталляций и других украшений с прошлого года. Ряд общественных пространств будет оформлен тематическими малыми архитектурными формами и световыми инсталляциями, создающими атмосферу зимнего досуга», — добавили в пресс-службе акимата.
По данным столичного акимата, финансирование новогоднего оформления столицы осуществляется из бюджета местного исполнительного органа, а также за счет спонсорских средств.